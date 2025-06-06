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Нічний обстріл Києва: частина Лівого берега залишилась без світла

Ілюстративне фото: частина Лівого берега залишилась без світла через обстріл (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Тисячі родин на Лівому березі Києва залишились без електропостачання внаслідок нічної атаки російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Наразі на Лівому березі залишились без світла 2,17 тисячі родин. 

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку", - додає ДТЕК. 

Масована атака на Україну 6 червня

Цієї ночі, 6 червня, Російська Федерація (РФ) вдалась до масованої атаки проти України. Під час обстрілу терористи застосовували ракети та безпілотні літальні апарати (БпЛА). Внаслідок атаки на Київ уламки засобів повітряного нападу фіксували у низці районів. Також в українській столиці були пошкоджені багатоповерхові будинки, об'єкти інфраструктури, колії метро та автозаправна станція (АЗС).

Станом на 6:30 було відомо про:

Також під обстріл потрапив Тернопіль. Цієї ночі місто пережило одну з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення Росії. Внаслідок обстрілу у місті "прильоти" по промислових обʼєктах та обʼєктах інфраструктури. У тому ж числі є проблеми з енергопостачанням.

Зокрема постраждав й Луцьк. Наразі відомо про п'ятьох поранених.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у нашому матеріалі РБК-Україна.

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