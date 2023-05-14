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Нічна атака по Україні. ППО вдалося збити 25 безпілотників та 3 крилаті ракети

Фото: ППО вдалося збити 25 безпілотників та 3 крилаті ракети цієї ночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч проти 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків. Наша ППО потужно відпрацювала по крилатих ракетах та ворожих БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав ударні дрони "Shahed-136/131" з різних напрямків. Зокрема окупанти здійснювали запуски ракет "Калібр" з кораблів у Чорному морі, а також крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Протягом ночі наша ППО знищила три крилаті ракети й 25 безпілотників, серед яких:

  • 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
  • один ударний БпЛА типу "Ланцет";
  • два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
  • чотири БпЛА, тип яких наразі уточнюється ;
  • три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55;

"Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття", - додає пресслужба.

Нічна атака по Україні

Цієї ночі в Україні двічі лунала масштабна повітряна тривога.

Близько о 5 ранку, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про вибухи в регіоні. Як пізніше з'ясувалось, внаслідок "прильоту" крилатих ракет було зруйновано 2 та пошкоджено 12 дачних будинків.

Також окупанти поцілили й по Харкову. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Ніхто з цивільних не постраждав.

Зокрема цієї ночі відбулась сьома повітряна атака на столицю з початку травня. Як відзначили в КМВА, за попередньою інформацією війська РФ запустили в повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники для виявлення позицій нашої ППО.

"Усі БПЛА, які рухалися у напрямку Києва, були знищені на далеких підступах ", - додали в КМВА.

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