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Окупанти нанесли удар по Харкову: цілили в інфраструктурний об'єкт

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Харків, Неділя 14 травня 2023 06:56
Окупанти нанесли удар по Харкову: цілили в інфраструктурний об'єкт Фото: війська РФ цілили в інфраструктурний об'єкт Харкова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілили в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігора Терехова.

Сьогодні вночі, 14 травня, армія РФ завдала ракетного удару по Новобаварському району міста Харків. На щастя, жертв та постраждалих немає.

"Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань", - зазначив Терехов.

14 травня вночі війська РФ завдали ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини.

Також, окупанти намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, однак всі дрони були знищені.

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