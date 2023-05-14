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Ночная атака по Украине. ПВО удалось сбить 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты

Фото: ПВО удалось сбить 25 беспилотников и 3 крылатые ракеты этой ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям. Наша ПВО мощно отработала по крылатым ракетам и вражеским БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запускал ударные дроны "Shahed-136/131" по разным направлениям. В частности, оккупанты осуществляли запуски ракет "Калибр" с кораблей в Черном море, а также крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночи наша ПВО уничтожила три крылатые ракеты и 25 беспилотников, среди которых:

  • 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";
  • один ударный БпЛА типа "Ланцет";
  • два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
  • четыре БпЛА, тип которых в настоящее время уточняется;
  • три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55;

"В течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил совершила до полусотни самолетов вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие", - добавляет пресс-служба.

Ночная атака по Украине

Этой ночью в Украине дважды звучала масштабная воздушная тревога.

Около 5 утра, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил о взрывах в регионе. Как позже выяснилось, в результате "прилета" крылатых ракет было разрушено 2 и повреждено 12 дачных домов.

Также оккупанты попали и по Харькову. К сожалению, есть попадание в инфраструктурный объект. Никто из гражданских не пострадал.

В частности этой ночью состоялась седьмая воздушная атака на столицу с начала мая. Как отметили в КГВА, по предварительной информации войска РФ запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики для выявления позиций нашей ПВО.

"Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах", - добавили в КГВА.

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