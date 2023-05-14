ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія атакувала Тернопільську область ракетами: є руйнування

Новость на русском →
Тернопіль, Неділя 14 травня 2023 08:26
Росія атакувала Тернопільську область ракетами: є руйнування Фото: Росія атакувала Тернопільську область ракетами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 14 травня вдарили ракетами по Тернопільській області. зафіксовані руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша в Telegram.

Ворог атакував регіон під час другої масштабної повітряної тривоги. Близько 5:00 зафіксований "приліт" крилатих ракет.

Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували. Через ракетний удар зруйновано 2 та пошкоджено 12 дачних будинків. Також пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти і 9 вантажних автомобілів.

"Потерпілих під час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів", - зазначив Труш.

Нагадаємо, російська армія пізно ввечері 13 травня атакувала Тернопіль. Місцева вдала повідомила про "приліт" у промзону міста.

Внаслідок ракетного удару поранення отримали двоє цивільних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопольская область ракети ракетный удар Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу