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Окупанти вночі намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, всі дрони були знищені

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Неділя 14 травня 2023 06:18
Окупанти вночі намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, всі дрони були знищені Фото: окупанти вночі намагалися розвідати позиції ППО довкола Києва (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 14 травня, намагалися виявити українські позиції сил ППО навколо Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня. За попередньою інформацією, до півночі війська РФ запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Швидше за все – для виявлення позицій нашої ППО. Усі БПЛА, які рухалися у напрямку Києва, були знищені на далеких підступах ", - йдеться у повідомленні КМВА.

Також повідомляється, що після опівночі була повітряна тривога, пов'язана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Але у повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет не було зафіксовано. За попередніми даними, руйнувань та травмованих у місті немає.

Раніше стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 13 травня, по Україні поширилася повітряна тривога, у низці регіонів було чути вибухи.

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