Окупанти вночі намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, всі дрони були знищені

"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня. За попередньою інформацією, до півночі війська РФ запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Швидше за все – для виявлення позицій нашої ППО. Усі БПЛА, які рухалися у напрямку Києва, були знищені на далеких підступах ", - йдеться у повідомленні КМВА.

Також повідомляється, що після опівночі була повітряна тривога, пов'язана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Але у повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет не було зафіксовано. За попередніми даними, руйнувань та травмованих у місті немає.