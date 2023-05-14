У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу: подробиці

Фото: у Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)

У Києві та більшості регіонів України сьогодні вночі, 14 травня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 3:06 тривогу оголошено в Одеській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Донецькій та Луганській областях та Криму.