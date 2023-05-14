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У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу: подробиці

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Неділя 14 травня 2023 03:13
У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу: подробиці Фото: у Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та більшості регіонів України сьогодні вночі, 14 травня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 3:06 тривогу оголошено в Одеській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Донецькій та Луганській областях та Криму.

У Києві та більшості областей оголошено повітряну тривогу: подробиці

Нагадаємо, що вчора ввечері, 13 травня, по Україні поширювалася повітряна тривога, у низці регіонів було чути вибухи.

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