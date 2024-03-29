Нічна атака "Шахедів": Сили оборони показали захист неба Одеської області
Сили оборони Півдня показали роботу мобільних вогневих груп. Завдяки їх роботі над Одеською областю вдалось збити один з ворожих БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони Півдня в Telegram.
"Мобільні вогневі групи - це підготовлені екіпажі військовослужбовців, які охороняють небо від безпілотників", інформують у відомстві.
Варто зауважити, що окупанти систематично здійснюють атаки безпілотниками по території Одеської області. Зокрема на відео показана робота українських захисників на початку року.
Вибухи в Одесі
Так, вранці 28 березня в Одесі пролунали вибухи. Одразу після цього в Одеській області оголосили повітряну тривогу.
Зазначається, що на початку ночі та зранку ворог застосував ракети, ще одна атака була дроновою.
Ввечері того ж дня в місті знову пролунав вибух. Як пояснили Сили оборони Півдня, до одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну.
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