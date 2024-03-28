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РФ тричі, починаючи з ночі, атакувала Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки

Одеса, Четвер 28 березня 2024 09:22
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РФ тричі, починаючи з ночі, атакувала Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки Фото: РФ вже тричі, починаючи з ночі, атакувала Одеську область 28 березня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи з ночі, 28 березня, російські війська атакуали Одеську область. На початку ночі та зранку ворог застосував ракети, ще одна атака була дроновою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Сили оборони півдня України.

Нічні обстріли ракетами та дронами

Так, на початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одеської області, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку.

"Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря", - зазначив Кіпер.

Потім, за словами голови ОВА, близько третьої години ночі, ворог атакував регіон ударними безпілотниками.

"Два шахеди знищили наші сили ППО. На щастя, люди не постраждали", - констатував Кіпер.

Ранкова ракетна атака

До того ж, вранці ворог знову завдав ракетних ударів.

"Попередньо - без постраждалих. Інформація буде доповнюватися. Дуже прошу: бережіть себе та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги!" - звернувся до мешканців регіону голова ОВА.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, зранку 28 березня з акваторії Чорного моря по Одеській області спрямував керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації.

"Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - зазначили військові.

Вибухи в Одесі

Вранці 28 березня в Одесі пролунали вибухи. Одразу після цього у Одеській області оголосили повітряну тривогу. За даними Повітряних сил, у бік Одеси летіла російська ракета. Жителів регіону просили не ігнорувати тривогу та не залишати укриття до відбою загрози.

Зазначимо, що російські війська в ніч із 27 на 28 березня атакували територію України трьома типами ракет та ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 26 із 28 російських дронів. Не вдалося збити три крилаті ракети Х-22, зенітну керовану ракету С-300 та протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Як зазначила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, під час атаки дронами на південь, росіяни намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру.

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