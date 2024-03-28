В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи. Одразу після цього на Одещині оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Telegram-канал Повітряних сил України.
За даними Повітряних сил, у бік Одеси летіла російська ракета.
"Ракета на Одещину", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу, голова ОВА закликав мешканців перебувати в укриттях.
"Одеса та район, в укриття", - написав він.
Оновлено (8:20)
Кіпер закликав не покидати укриття до відбою.
"Жителі Одещини, не поспішайте виходити з укриттів! Загроза триває", - заявив він.
Удар по Україні в ніч з 27 на 28 березня
Російські війська атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі, з 27 на 28 березня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли в повітряний простір України з боку Курської області РФ у Сумську область курсом на Харків.
Через деякий час у Харкові було чутно вибухи. Також через деякий час загрозу застосування ворогом "Шахедів" було оголошено в Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Під час бойової роботи вибухи лунали в Дніпрі та Дніпропетровській області, також повідомляли про роботу сил ППО в Одесі. Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі, також є поранені.
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