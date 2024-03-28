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В Одесі ввечері чули вибух: військові назвали причину

Четвер 28 березня 2024 22:36
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В Одесі ввечері чули вибух: військові назвали причину Ілюстративне фото: в Одесі на берег винесло морську міну (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі міста Одеса ввечері четверга, 28 березня, чули звук вибуху. До одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Як розповіли у відомстві, через штормову погоду міну викинуло на берег неподалік Одеси. Там вона вибухнула. Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає. Однак інформація про пошкодження уточнюється.

" Нагадуємо! Мінна небезпека моря дуже висока. Час від часу хвилі викидають до узбережжя подібні небезпечні сюрпризи, які несуть серйозну загрозу життю і здоров'ю", - сказано у повідомленні.

Розмінування Чорного моря

У січні цього року глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що угода Софії з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі незабаром буде підписана. Після цього місія розпочнеться.

Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар та заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин.

Нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря.

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