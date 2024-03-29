Ночная атака "Шахедов": Силы обороны показали защиту неба Одесской области

Силы обороны Юга показали работу мобильных огневых групп. Благодаря их работе над Одесской областью удалось сбить один из вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Юга в Telegram .

Стоит отметить, что оккупанты систематически совершают атаки беспилотниками по территории Одесской области. В частности, на видео показана работа украинских защитников в начале года.

"Мобильные огневые группы – это подготовленные экипажи военнослужащих, охраняющие небо от беспилотников", информируют в ведомстве.

Взрывы в Одессе

Так, утром 28 марта в Одессе раздались взрывы. Сразу после этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что в начале ночи и утром враг применил ракеты, еще одна атака была дроновой.

Вечером того же дня в городе снова раздался взрыв. Как пояснили Силы обороны Юга, к одному из пляжей города море вынесло противокорабельную мину.

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