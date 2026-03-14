Нічна атака РФ: безпілотник залетів у Молдову, з'явилися деталі

Нічна атака РФ: безпілотник залетів у Молдову, з'явилися деталі

14:30 14.03.2026 Сб
2 хв
В МЗС країни відреагували на інцидент
aimg Олена Чупровська
Фото: безпілотник порушив повітряний простір Молдови (Getty Images)

Вночі 14 березня над сходом Молдови пролетів безпілотник типу "Шахед". Молдовська влада прокоментувала інцидент.

Де літав дрон

За даними молдавської та української влади, безпілотник пролетів на сході Молдови у напрямку сіл Українка (Молдова) та Новосілка (Україна).

Після цього він зник з радарів. Українські прикордонники уточнили: дрон зник у Чимишлійському районі, поблизу села Троїцьке. Інцидент підтвердила також Служба авіаційних операцій міноборони Молдови.

Молдавські прикордонники провели патрулювання у районі, над яким бачили безпілотник.

"Поки що патрулі Прикордонної поліції не виявили жодних об'єктів чи елементів, які становлять загрозу безпеці громадян", - повідомили у відомстві.

У МЗС країни розцінили проліт дрона як "порушення суверенітету Молдови та загрозу національній безпеці".

"Молдова рішуче засуджує подібне, як і агресивну війну, розв'язану Росією проти України, яка несе лише втрати та руйнування, безпосередньо погрожуючи регіональній безпеці та безпеці громадян Молдови", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, вночі 10 вересня кілька російських дронів "Шахед" перетнули кордон України та опинились у польському небі. Польща підняла авіацію та перевела системи ППО у найвищу готовність.

А раніше польські прикордонники виявили уламки невідомого літального апарата біля кордону з Білоруссю. На дроні були написи кирилицею.

