Нічна атака РФ: безпілотник залетів у Молдову, з'явилися деталі

Де літав дрон

За даними молдавської та української влади, безпілотник пролетів на сході Молдови у напрямку сіл Українка (Молдова) та Новосілка (Україна).

Після цього він зник з радарів. Українські прикордонники уточнили: дрон зник у Чимишлійському районі, поблизу села Троїцьке. Інцидент підтвердила також Служба авіаційних операцій міноборони Молдови.

Молдавські прикордонники провели патрулювання у районі, над яким бачили безпілотник.

"Поки що патрулі Прикордонної поліції не виявили жодних об'єктів чи елементів, які становлять загрозу безпеці громадян", - повідомили у відомстві.

У МЗС країни розцінили проліт дрона як "порушення суверенітету Молдови та загрозу національній безпеці".

"Молдова рішуче засуджує подібне, як і агресивну війну, розв'язану Росією проти України, яка несе лише втрати та руйнування, безпосередньо погрожуючи регіональній безпеці та безпеці громадян Молдови", - заявили в МЗС.