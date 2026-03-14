Ночная атака РФ: беспилотник залетел в Молдову, появились детали

14:30 14.03.2026 Сб
2 мин
В МИД страны отреагировали на инцидент
aimg Елена Чупровская
Фото: беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы (Getty Images)

Ночью 14 марта над востоком Молдовы пролетел беспилотник типа "Шахед". Молдавские власти прокомментировали инцидент.

Где летал дрон

По данным молдавских и украинских властей, беспилотник пролетел на востоке Молдовы в направлении сел Украинка (Молдова) и Новоселка (Украина).

После этого он исчез с радаров. Украинские пограничники уточнили: дрон исчез в Чимышловском районе, вблизи села Троицкое. Инцидент подтвердила также Служба авиационных операций минобороны Молдовы.

Молдавские пограничники провели патрулирование в районе, над которым видели беспилотник.

"Пока патрули Пограничной полиции не обнаружили никаких объектов или элементов, которые представляют угрозу безопасности граждан", - сообщили в ведомстве.

В МИД страны расценили пролет дрона как "нарушение суверенитета Молдовы и угрозу национальной безопасности".

"Молдова решительно осуждает подобное, как и агрессивную войну, развязанную Россией против Украины, которая несет только потери и разрушения, непосредственно угрожая региональной безопасности и безопасности граждан Молдовы", - заявили в МИД.

Напомним, ночью 10 сентября несколько российских дронов "Шахед" пересекли границу Украины и оказались в польском небе. Польша подняла авиацию и перевела системы ПВО в высшую готовность.

А ранее польские пограничники обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата у границы с Беларусью. На дроне были надписи кириллицей.

Больше по теме:
ДрониМолдова