Ночная атака РФ: беспилотник залетел в Молдову, появились детали

Ночью 14 марта над востоком Молдовы пролетел беспилотник типа "Шахед". Молдавские власти прокомментировали инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.
По данным молдавских и украинских властей, беспилотник пролетел на востоке Молдовы в направлении сел Украинка (Молдова) и Новоселка (Украина).
После этого он исчез с радаров. Украинские пограничники уточнили: дрон исчез в Чимышловском районе, вблизи села Троицкое. Инцидент подтвердила также Служба авиационных операций минобороны Молдовы.
Молдавские пограничники провели патрулирование в районе, над которым видели беспилотник.
"Пока патрули Пограничной полиции не обнаружили никаких объектов или элементов, которые представляют угрозу безопасности граждан", - сообщили в ведомстве.
В МИД страны расценили пролет дрона как "нарушение суверенитета Молдовы и угрозу национальной безопасности".
"Молдова решительно осуждает подобное, как и агрессивную войну, развязанную Россией против Украины, которая несет только потери и разрушения, непосредственно угрожая региональной безопасности и безопасности граждан Молдовы", - заявили в МИД.
Напомним, ночью 10 сентября несколько российских дронов "Шахед" пересекли границу Украины и оказались в польском небе. Польша подняла авиацию и перевела системы ПВО в высшую готовность.
А ранее польские пограничники обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата у границы с Беларусью. На дроне были надписи кириллицей.