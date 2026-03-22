ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Ночная атака на Киевскую область: повреждены частные дома и автомобили

03:07 22.03.2026 Вс
2 мин
Последствия ударов зафиксированы в Броварской громаде. Там пострадали здания предприятий
aimg Маловичко Юлия
Фото: работник ГСЧС Украины (ГСЧС)

Дроны в очередной раз атаковали Киевскую область, больше всего их зафиксировали в Броварском районе. В результате произошли повреждения частных домов, автомобилей, зданий предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Николая Калашника.

Читайте также: Весь Чернигов и большая чсть области без света из-за ударов РФ

"Под ударом - мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - он уже локализован", - написал Калашник.

Также, по его словам, повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших.

"На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги...", - добавил глава ОГА.

Атаки на Киевскую область

Напомним, ночью 21 марта РФ масштабно атаковала Украину. Славутич, что в Киевской области, остался полностью обесточенным.

На прошлой неделе в Киевской области шесть населенных пунктов остались без тепло- и газоснабжения из-за ночной атаки России.

Также мы писали об ударе по Киевской области в прошлом месяце - тогда в результате ЧП вспыхнул частный дом, два человека, жители этого дома, пострадали.

Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
