Ночная атака на Киевскую область: повреждены частные дома и автомобили

Дроны в очередной раз атаковали Киевскую область, больше всего их зафиксировали в Броварском районе. В результате произошли повреждения частных домов, автомобилей, зданий предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Николая Калашника.

"Под ударом - мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - он уже локализован", - написал Калашник.

Также, по его словам, повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших.

"На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги...", - добавил глава ОГА.