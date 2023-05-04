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Нічна атака Києва: всі ракети та дрони росіян було знищено

Фото: сили ППО збили всі ворожі ціли на Київщині (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час нічної атаки по Києв сили ППО збили всі дрони-камікадзе та ракети росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що це вже третя атака столиці за чотири дні травня. Так, росіяни застосували дрони-камікадзе типу Shahed та ракети, ймовірно, балістичного типу.

"За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються. За оперативними зведеннями - без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури", - сказав Попко.

Крім цього, зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали.

"В результаті нічної повітряноі атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась.
Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території", - додав Попко в окремій публікації.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні була оголошена маштабна повітряна тривога.

Вибухи лунали в Запоріжжі, Краматорську, Слов'янську, Одесі та Києві - в столиці повідомляли про роботу ППО.

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