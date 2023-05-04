Ночная атака Киева: все ракеты и дроны россиян были уничтожены

Во время ночной атаки по Киеву силы ПВО сбили все дроны-камикадзе и ракеты россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что это уже третья атака столицы за четыре дня мая. Так, россияне применили дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты, вероятно, баллистического типа.
"По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены! Данные уточняются. По оперативным сведениям - без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры", - сказал Попко.
Кроме этого, зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных поврежденных застройках города они не нанесли.
"В результате ночной воздушной атаки на столицу, в Шевченковском районе в жилой застройке обнаружены обломки БпЛА. Информация о пожаре не подтвердилась.
Без пострадавших среди населения и без существенных повреждений близлежащей территории", - добавил Попко в отдельной публикации.
Напомним, в эту ночь в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Взрывы звучали в Запорожье, Краматорске, Славянске, Одессе и Киеве - в столице сообщали о работе ПВО.
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