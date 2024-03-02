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Нічна атака дронів по Україні: у ЗСУ розповіли про збиття "Шахедів" росіян

Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про збиті "Шахеди" російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти у ніч проти 2 березня застосували для ударів по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були збиті 14 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну - задіяли 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено", - передали військові.

Що відомо про повітряну атаку та наслідки

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи завдали чергову повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе по Україні.

В Одеській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку "Шахедів". У місті були щонайменше два вибухи. В Одеській ОВА та мерії розповіли про наслідки влучання, про одного загиблого та сімох постраждалих, а також показали фото та відео з місця події.

Вранці в Силах оборони півдня України розповіли, що війська РФ запустили по Одесі та області 8 ударних дронів типу "Шахедів" з акваторії Чорного моря. З них 7 були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але 1 безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську 9-поверхівку.

Пізніше стало відомо про другого загиблого в Одесі, тіло якого дістали з-під уламків.

Також повідомлялося, що близько опівночі в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, виникла пожежа, і зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, є пошкодження гаражів, даних про постраждалих немає.

Як розповіли пізніше в поліції Харківської області, ворожі дрони вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку у селищі Великий Бурлук. В останньому загинув цивільний 76-річний чоловік.

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ПВОГенштаб ВСУАтака дронів