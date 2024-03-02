RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака дронов по Украине: в ВСУ рассказали о сбитии "Шахедов" россиян

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о сбитых "Шахедах" российских окупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в ночь на 2 марта применили для ударов по Украине 17 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 17 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 ударных БпЛА были уничтожены", - передали военные.

Что известно о воздушной атаке и последствиях

Напомним, этой ночью российские террористы нанесли очередную воздушную атаку с применением дронов-камикадзе по Украине.

В Одесской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе были по меньшей мере два взрыва. В Одесской ОВА и мэрии рассказали о последствиях попадания, об одном погибшем и семи пострадавших, а также показали фото и видео с места происшествия.

Утром в Силах обороны юга Украины рассказали, что войска РФ запустили по Одессе и области 8 ударных дронов типа "Шахедов" из акватории Черного моря. Из них 7 были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но 1 беспилотник во время маневров среди жилых кварталов попал в одесскую 9-этажку.

Позже стало известно о втором погибшем в Одессе, тело которого достали из-под обломков.

Также сообщалось, что около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. Как позже рассказали в мэрии и в ОВА, был "прилет" в одном из районов города, возник пожар, и зафиксировано возгорание двух авто, в нескольких многоэтажках выбиты окна, есть повреждения гаражей, данных о пострадавших нет.

Как рассказали позже в полиции Харьковской области, вражеские дроны ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук. В последнем погиб гражданский 76-летний мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОГенштаб ВСУАтака дронов