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У Харкові було чути вибух через атаку "Шахедів", є приліт і пожежа

Харків, Субота 02 березня 2024 00:08
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У Харкові було чути вибух через атаку "Шахедів", є приліт і пожежа Фото: в Харкові пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові пролунали вибухи у ніч проти 2 березня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу застосування російськими окупантами дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" та Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Вибух у місті було чути близько опівночі.

Крім того, в Харкові повідомляють також про повторний звук вибуху, що пролунав через кілька хвилин.

Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали про фіксацію руху ворожих ударних дронів типу "Шахед" у напрямку міста.

Так, військові о 23:47 поінформували, що дві групи "Шахедів" у цій області продовжували курс на Харків та Чугуїв, а о 23:53 розповіли, що група безпілотників противника наближається до Харкова з півночі.

Стали відомі наслідки

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив про "приліт" у місті через ворожу атаку із застосуванням ударних дронів.

"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста", - розповів він.

Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі", - написав він у Telegram.

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, у місті є загоряння двох авто внаслідок ворожої атаки дронів.

"Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків. На цю хвилину виявили загорання двох автомобілів", - повідомив він.

Чиновник додав, що профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих.

Пізніше, о 00:37, в ОВА повідомили, що у Харкові станом на зараз без постраждалих.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів.

"Ліквідація наслідків триває", - розповів він.

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні ввечері у п'ятницю, 1 березня, почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники по типу "Шахед".

Крім того, пізніше у командуванні Повітряних сил заявили про загрозу балістики з боку тимчасово окупованого Криму.

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Харків Вибух Повітряна тривога Атака дронів
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