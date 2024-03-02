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Нічна атака "Шахедів": в Одесі збільшилася кількість загиблих

Одеса, Субота 02 березня 2024 07:16
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Нічна атака "Шахедів": в Одесі збільшилася кількість загиблих Фото: наслідки російської нічної атаки "Шахедами" по Одесі 2 березня (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі на місці влучання дрона-камікадзе російських загарбників по багатоповерхівці рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого. Таким чином станом на ранок суботи відомо про вже дві жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як розповіли надзвичайники, внаслідок атаки російських терористів у місті зруйновано 9-поверхівку.

"Щонайменше двоє людей загинули - їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Крім того, постраждали сім людей, серед них є дитина.

"Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. На зараз є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки", - передали рятувальники.

Атака "Шахедів" по Одесі

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня війська РФ завдали чергову повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе по Україні.

В Одеській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку "Шахедів". У місті були щонайменше два вибухи. В Одеській ОВА та мерії розповіли про наслідки влучання, про одного загиблого та сімох постраждалих, а також показали фото та відео з місця події.

Вранці в Силах оборони півдня України розповіли, що війська РФ запустили по Одесі та області 8 ударних дронів типу "Шахедів" з акваторії Чорного моря. З них 7 були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але 1 безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську 9-поверхівку.

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