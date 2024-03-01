Росія запустила "Шахеди" на південь України: де оголошено тривогу

В України ввечері п'ятиці, 1 березня, почали оголошувати сигнал повітряної тривоги. Росіяни традиційно з півдня запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Група ворожих ударних дронів у Запорізькій області, рухається на північ", - сказано у повідомленні Повітряних сил.

Оновлено о 22:25.

Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотиків у напрямку Дніпра та області.

"Нова група "Шахедів" із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської! "Шахеди" на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра/ Новомосковська", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 22:45

Пізніше в Повітряних силах попередили про фіксацію руху групи "Шахедів" на півночі Дніпропетровщини у північно-західному напрямку.

"Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини - курсом на Харківщину!" - йдеться в оголошенні.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Оновлено о 22:50

В командуванні ПС заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Оновлено о 23:20

Як заявили в ПС, зафіксовано рух групи "Шахедів" у Полтавській області у напрямку Харкова і Чугуєва.

Де оголошено тривогу

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що війська РФ ввечері 27 лютого вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи, місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях та не знімати та не викладати в мережі роботу ППО, дотримуватися інформ-тиші.

Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе було замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, та сталася пожежа, яку оперативно загасили.

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