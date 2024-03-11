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Ніч була ударною: Гуменюк розповіла про особливість атаки "Шахедів"

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Вночі проти 11 березня ворог намагався здійснити максимально потужний удар по Одеській області, протягом більш, ніж півтори години атакували дрони з акваторії Чорного моря, намагалися прокладати собі маршрути промисловими кварталами. Багато маневрів здійснювали серед житлової забудови.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Дякуємо всім, хто переходив в укриття і дослухався застережень, адже останнім часом ворог обирає тактику терору мирного населення. На жаль, в Одеській області є влучання в інфраструктурний об‘єкт: пошкоджено адміністративні будівлі, але поки інформація про постраждалих не надходила. Пожежу оперативно ліквідовано, у більшості випадків це була локальне ураження, що не несе потужної загрози для інших людей", - розповіла Гуменюк.

Попередня дронова атака була в районі 40 одиниць і розсереджена по різних напрямках, і цього разу ворог атакував не тільки південь, а й східний напрямок, зокрема на Харківську область. За словами речниці, системи ППО мають бути максимально розгалуженими, а це означає, що місць базування потрібно багато.

Таке ураження свідчить про те, що ворог маневрував в районі щільної забудови і намагався вразити об‘єкт там, максимально тероризуючи населення. Це також тактика, спрямована на ускладнення роботи сил ППО, адже збиття у такий спосіб дуже важко проводити, коли навколо багато поверхів з людьми, додала Гуменюк.

Нічна атака РФ

Вночі проти 11 березня війська РФ використали дрони-камікадзе для ударів по території України. Було оголошено повітряну тривогу у кількох областях, зокрема у Харківській. Також стало відомо, що група "Шахедів" рухалася у бік Харкова.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що "Шахеди" були зафіксовані над містом. Військові закликали мешканців Харкова залишатися в укриттях.

Згодом мер Харкова, Ігор Терехов, розповів, що в місті було атаковано об'єкт цивільної інфраструктури і пошкоджено житлові будинки.

Крім того, в Одесі та області працювали сили та засоби протиповітряної оборони. У командуванні Повітряних сил повідомили про фіксацію кількох груп ударних безпілотників, які з акваторії Чорного моря направлялися в бік Одеської області. Пізніше також стало відомо про нову групу "Шахедів", яка була запущена у напрямку Одеси.

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