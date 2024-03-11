Ночь была ударной: Гуменюк рассказала об особенностях атаки "Шахедов"

Ночью против 11 марта враг пытался нанести максимально мощный удар по Одесской области, в течение более полутора часов атаковали дроны из акватории Черного моря, пытались прокладывать себе маршруты промышленными кварталами. Многие маневры совершались среди жилой застройки.
Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Спасибо всем, кто переходил в укрытие и прислушался к оговоркам, ведь в последнее время враг выбирает тактику террора мирного населения. К сожалению, в Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект: повреждены административные здания, но пока информация о пострадавших не поступала. Пожар оперативно ликвидировано, в большинстве случаев это было локальное поражение, не несущее мощной угрозы для других людей", - рассказала Гуменюк.
Предыдущая дроновая атака была в районе 40 единиц и рассредоточена по разным направлениям, и на этот раз враг атаковал не только юг, но и восточное направление, в частности, на Харьковскую область. По словам спикера, системы ПВО должны быть максимально разветвленными, а это значит, что мест базирования нужно много.
Такое поражение свидетельствует о том, что враг маневрировал в районе плотной застройки и пытался поразить объект там, максимально терроризируя население. Это также тактика, направленная на усложнение работы сил ПВО, ведь ущерб таким образом очень тяжело проводить, когда вокруг много этажей с людьми, добавила Гуменюк.
В ночь на 11 марта войска РФ использовали дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Была объявлена воздушная тревога в нескольких областях , в частности в Харьковской. Также стало известно, что группа "Шахедов" двигалась в сторону Харькова.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что "Шахеды" были зафиксированы над городом. Военные призвали жителей Харькова оставаться в укрытиях.
Впоследствии мэр Харькова, Игорь Терехов, рассказал, что в городе был атакован объект гражданской инфраструктуры и повреждены жилые дома .
Кроме того,в Одессе и области работали силы и средства противовоздушной обороны . В командовании Воздушных сил сообщили о фиксации нескольких групп ударных беспилотников, которые из акватории Черного моря направлялись в сторону Одесской области. Позже также стало известно о новой группе "Шахедов", запущенной в направлении Одессы.
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