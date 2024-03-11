Атака "Шахедів": у Харкові приліт по об'єкту цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки
У Харкові внаслідок російської удару дронів-камікадзе типу "Шахед" у ніч проти 11 березня був атакований об'єкт цивільної інфраструктури, та пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
"По Харкову знову бʼють "Шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури", - йдеться в його дописі у Telegram.
Міський голова зазначив, що обійшлося без жертв.
"Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч", - розповів Терехов.
На місці ворожої атаки працюють усі відповідні служби, додав він.
Нічна атака "Шахедів"
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 березня російські окупанти запустили для ударів по Україні дрони-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена у кількох областях, зокрема у Харківській. Також стало відомо про рух "Шахедів" у бік Харкова.
Як поінформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ, були зафіксовані "Шахеди" над цим містом. Військові закликали жителів Харкова перебувати в укриттях. Повітряну тривогу скасували о 01:33.
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