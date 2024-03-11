Ворог атакує Одесу дронами-камікадзе, працює ППО

В Одесі та області працюють сили та засоби протиповітряної оборони у ніч проти 11 березня через чергову атаки російських окупантів із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Української добровольчої армії "Південь", речника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука та Telegram Сил оборони півдня України.

Сигнал повітряної тривоги зазвучав в Одеській області приблизно о 02:30.

Військові закликали одеситів перебувати в укриттях через повітряну атаку противника. Крім того, громадян просять дотримуватися інформ-тиші.

"Ворог атакує, ми працюємо! Не допомагайте ворогу! Не заважайте Силам оборони! Бережіть себе!" - йдеться в заяві представників оперативного командування сил "Південь".

За словами Братчука, працюють мобільні групи та інші підрозділи сил ППО по ворожих "Шахедах".

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму повідомленні закликав жителів облцентру та району "перебувати, будь ласка, в укриттях до відбою - це важливо".

У командуванні Повітряних сил заявляли про фіксацію кількох груп ударних безпілотників, які з акваторії Чорного моря летіли в напрямку Одеської області. Пізніше стало відомо про нову групу "Шахедів", запущену у напрямку Одеси.

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 11 березня війська РФ запустили для ударів по Україні дрони-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена у кількох областях, зокрема у Харківській. Також стало відомо про рух "Шахедів" у бік Харкова.

Як поінформували в командуванні Повітряних сил ЗСУ, були зафіксовані "Шахеди" над цим містом. Військові закликали жителів Харкова перебувати в укриттях.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що у місті внаслідок російської удару "Шахедами" був атакований об'єкт цивільної інфраструктури, та пошкоджені житлові будинки.