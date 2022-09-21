"Ні могилізації". У Росії затримали понад 150 учасників протестів

Російські ЗМІ опублікували імена людей, затримання яких підтверджено. Повідомляється, що у відділеннях поліції 19 міст Росії перебувають понад 158 осіб.

Росіяни виходили на акції з плакатами "Ні могилізації", "Ні мобілізації", "Ні війні".

Нагадаємо, що прокуратура Москви загрожує тюремним ув'язненням до 15 років.

Мобілізація у Росії

Сьогодні російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.

У Росії після оголошення про мобілізацію почали проводити протести, які супроводжувалися затриманнями. Водночас росіяни розкупили квитки до країн, де не потрібні візи.

Детальніше про російську мобілізацію, реакцію миру і самих росіян можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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