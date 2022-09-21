У Росії почалися протести проти мобілізації: є перші затримання
У Росії розпочалися протести проти мобілізації, яку сьогодні оголосив президент Володимир Путін. У східних регіонах країни вже є перші затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Повідомляється, що акції відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Улан-Уде, Томськ та Хабаровськ.
В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "ні мобілізації".
Також повідомляється про перші затримання у Томську.
Крім того, нечисленні акції помічені на Далекому сході та Сибіру.
Протести проти mobilisation є такими місцями в several Russian cities today, в основному невеликі величезні дії, що ведуть до знімання arrests. The woman's sign reads “Для Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022
Тим часом у Новосибірську помічені силовики, яких стягують ближче до центру міста.
Мобілізація у Росії
Сьогодні вранці президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей. Однак в указі про мобілізацію, опублікованому на сайті Кремля, засекречено пункт про необхідну кількість призовників. Тобто кількість мобілізованих може відрізнятися від цифри, названої міністром оборони.
У зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії рух "Весна" анонсував акцію протесту проти мобілізації. Старт акції заплановано сьогодні.
Пізніше стало відомо, що на тлі анонсованих антивоєнних протестів у низці міст по тривоі підняли співробітників спецполку.