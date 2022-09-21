У Росії почалися протести проти мобілізації: є перші затримання

У Росії розпочалися протести проти мобілізації, яку сьогодні оголосив президент Володимир Путін. У східних регіонах країни вже є перші затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

Повідомляється, що акції відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Улан-Уде, Томськ та Хабаровськ.

В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "ні мобілізації".

Також повідомляється про перші затримання у Томську.

Крім того, нечисленні акції помічені на Далекому сході та Сибіру.

Протести проти mobilisation є такими місцями в several Russian cities today, в основному невеликі величезні дії, що ведуть до знімання arrests. The woman's sign reads “Для Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Тим часом у Новосибірську помічені силовики, яких стягують ближче до центру міста.

Мобілізація у Росії

Сьогодні вранці президент Росії виступив зі зверненням , під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей . Однак в указі про мобілізацію, опублікованому на сайті Кремля, засекречено пункт про необхідну кількість призовників. Тобто кількість мобілізованих може відрізнятися від цифри, названої міністром оборони.

У зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії рух "Весна" анонсував акцію протесту проти мобілізації. Старт акції заплановано сьогодні.