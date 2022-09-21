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У Росії почалися протести проти мобілізації: є перші затримання

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Москва, Середа 21 вересня 2022 15:50
У Росії почалися протести проти мобілізації: є перші затримання Фото: у Росії почалися протести проти мобілізації (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії розпочалися протести проти мобілізації, яку сьогодні оголосив президент Володимир Путін. У східних регіонах країни вже є перші затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Повідомляється, що акції відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Улан-Уде, Томськ та Хабаровськ.

В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "ні мобілізації".

Також повідомляється про перші затримання у Томську.

Крім того, нечисленні акції помічені на Далекому сході та Сибіру.

Тим часом у Новосибірську помічені силовики, яких стягують ближче до центру міста.

Мобілізація у Росії

Сьогодні вранці президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей. Однак в указі про мобілізацію, опублікованому на сайті Кремля, засекречено пункт про необхідну кількість призовників. Тобто кількість мобілізованих може відрізнятися від цифри, названої міністром оборони.

У зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії рух "Весна" анонсував акцію протесту проти мобілізації. Старт акції заплановано сьогодні.

Пізніше стало відомо, що на тлі анонсованих антивоєнних протестів у низці міст по тривоі підняли співробітників спецполку.

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