RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нет могилизации". В России задержали более 150 участников протестов

Иллюстративное фото: в России задержали более 150 участников протестов против мобилизации (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

По всей территории России проходят протесты против мобилизации, которую сегодня объявил диктатор Владимир Путин. Силовики задержали уже более 158 участников акций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-инфо".

Российские СМИ опубликовали имена людей, чьи задержания подтверждены. Сообщается, что в отделениях полиции 19 городов России находятся более 158 человек.

Россияне выходили на акции с плакатами "Нет мобилизации", "Нет мобилизации", "Нет войне".

Напомним, что прокуратура Москвы угрожает митингующим тюремным заключением до 15 лет.

Мобилизация в России

Сегодня российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

В России после объявления о мобилизации начали проводить протесты, которые сопровождались задержаниями. В то же время россияне раскупили билеты в страны, где не нужны визы.

Подробнее о российской мобилизации, реакции мира и самих россиян можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМобилизация в России