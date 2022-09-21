У Москві учасникам мітингів проти мобілізації погрожують ув'язненням на 15 років

Прокуратура Москви погрожує учасникам мітингів проти мобілізації покаранням. Організаторам та протестувальникам загрожує тюремне ув'язнення до 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури.

Жителів російської столиці попередили, що поширення закликів про участь у "непогоджених громадських акціях" та "інші протиправні дії" карається. Учасникам мітингів та їх організаторам пригрозили декількома статтями Кримінального кодексу та 15 роками в'язниці.

Мобілізація в Росії

Сьогодні у своєму зверненні російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Пізніше був опублікований указ, проте сьомий пункт документа засекретили.

У Кремлі пояснили, що та частина указу нібито для "службового використання" і пов'язана з кількістю мобілізованих. У Міноборони РФ заявили, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів.

У Росії після оголошення про мобілізацію почали проводити протести, але вони супроводжувалися затриманнями. Водночас росіяни розкупили квитки до країн, де непотрібні візи.

Детальніше про російську мобілізацію, реакцію світу та самих росіян можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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