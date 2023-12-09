Незаконно та нікчемно. МЗС прокоментувало плани Росії провести вибори президента в окупації

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", - пише пресслужба.

МЗС наголошує на тому, що включення голосів, які були отримані на тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента Росії.

Зокрема міністерство закликало:

міжнародну спільноту рішуче засудити намір країни-терориста провести вибори на тимчасово окупованих територіях;

накласти санкції на причетних до організації й проведення виборів;

іноземні держави не надсилати власних громадян в якості спостерігачів на псевдовибори. Для тих хто братиме участь - передбачена кримінальна відповідальність.

"Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", - пише МЗС.

Вибори президента в Росії

Вчора, 8 грудня, російський диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти, давши обіцянку спікеру так званого "парламенту "ДНР". Як писало раніше Reuters, повторна "перемога" в виборах дозволить диктатору залишатись при владі щонайменше до 2030 року.

Прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков вже заявляв, що диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня.