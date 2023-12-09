Незаконно и ничтожно. МИД прокомментировал планы России провести выборы президента в оккупации

Планы России провести выборы президента на временно оккупированных территориях Украины незаконны и ничтожны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным", - пишет пресс-служба.
МИД отмечает, что включение голосов, которые были получены на временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента России.
В частности министерство призвало:
"Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", - пишет МИД.
Выборы президента в России
Вчера, 8 декабря, российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР". Как писало ранее Reuters, повторная "победа" в выборах позволит диктатору оставаться у власти минимум до 20.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.
Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта.
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