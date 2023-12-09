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Незаконно и ничтожно. МИД прокомментировал планы России провести выборы президента в оккупации

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Планы России провести выборы президента на временно оккупированных территориях Украины незаконны и ничтожны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным", - пишет пресс-служба. 

МИД отмечает, что включение голосов, которые были получены на временно оккупированных территориях поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента России. 

В частности министерство призвало: 

  • международное сообщество решительно осудить намерение страны-террориста провести выборы на временно оккупированных территориях; 
  • наложить санкции на причастных к организации и проведению выборов; 
  • иностранные государства не присылать собственных граждан в качестве наблюдателей на псевдовыборы. Для тех, кто будет участвовать - предусмотрена уголовная ответственность. 

"Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", - пишет МИД.

Выборы президента в России

Вчера, 8 декабря, российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты, дав обещание спикеру так называемого "парламента "ДНР". Как писало ранее Reuters, повторная "победа" в выборах позволит диктатору оставаться у власти минимум до 20.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта.

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