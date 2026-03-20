"Нейтралітет" понад усе: Швейцарія заблокувала продаж озброєнь США через війну в Ірані
Уряд Швейцарії 20 березня офіційно заблокував експорт озброєнь до Сполучених Штатів та інших країн, залучених до конфлікту з Іраном, пояснивши це політикою "нейтралітету" країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз уряду Швейцарії та Reuters.
Читайте також: США терміново перекидають тисячі військових на Близький Схід, - Reuters
Швейцарська влада пояснила, що оскільки США беруть участь у міжнародному збройному конфлікті, видача нових ліцензій на продаж військових матеріалів неможлива згідно із національним законодавством. Обмеження діють з моменту початку операції проти Ірану 28 лютого.
Окрім повної заборони на нові поставки до США, уряд запровадив регулярний перегляд уже наявних ліцензій спеціальною групою експертів. Аналогічні обмеження щодо експорту озброєнь уже кілька років діють стосовно Ізраїлю та самого Ірану.
Окрім збройового ембарго, Швейцарія почала обмежувати використання свого повітряного простору. Берн уже відхилив два запити Вашингтона на проліт військової авіації над територією країни для проведення операцій проти Ірану. Ще три запити були задоволені, оскільки вони не суперечили законодавству про нейтралітет.
Подібні заходи Швейцарія вже впроваджувала у 2003 році після вторгнення США до Іраку. Тоді країна також блокувала польоти та експорт зброї державам-учасницям війни.
Під суворий нагляд потрапили не лише прямі поставки зброї, а й товари подвійного призначення. Міжвідомча група експертів тепер регулярно перевірятиме всі контракти на відповідність санкціям проти Ірану та принципам нейтралітету.
З іншого боку, попри існування офіційних заборон, швейцарські оборонні компанії часто використовують обхідні механізми. Таким чином вони можуть зберігати присутність на світових ринках озброєнь навіть в умовах жорстких законодавчих обмежень.
Зазначимо, що попри занепокоєння уряду, Сенат Швейцарії послабив суворий контроль за експортом зброї. Це має допомогти оборонній промисловості країни, яка стає все більш ізольованою.
Рішення було ухвалено на тлі того, що експорт зброї зі Швейцарії у 2024 році скорочувався другий рік поспіль - все через неможливість постачати зброю Україні.
Кампанія проти Ірану: останні новини
Зазначимо, тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, однак підкреслив, що операція ще триває і тиск на Тегеран зберігатиметься.
За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про введення військ в Іран, хоча підтримують такий крок лише 7% респондентів.
Вже зараз відомо, що США терміново перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків, причому частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого. Так, десантна група на чолі з USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вийшли із західного узбережжя США раніше запланованого терміну.