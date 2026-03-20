"Нейтралитет" превыше всего: Швейцария заблокировала продажу оружия США из-за войны в Иране
Правительство Швейцарии 20 марта официально заблокировало экспорт вооружений в Соединенные Штаты и другие страны, вовлеченные в конфликт с Ираном, объяснив это политикой "нейтралитета" страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Швейцарии и Reuters.
Читайте также: США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток, - Reuters
Швейцарские власти объяснили, что поскольку США участвуют в международном вооруженном конфликте, выдача новых лицензий на продажу военных материалов невозможна согласно национальному законодательству. Ограничения действуют с момента начала операции против Ирана 28 февраля.
Кроме полного запрета на новые поставки в США, правительство ввело регулярный пересмотр уже имеющихся лицензий специальной группой экспертов. Аналогичные ограничения по экспорту вооружений уже несколько лет действуют в отношении Израиля и самого Ирана.
Кроме оружейного эмбарго, Швейцария начала ограничивать использование своего воздушного пространства. Берн уже отклонил два запроса Вашингтона на пролет военной авиации над территорией страны для проведения операций против Ирана. Еще три запроса были удовлетворены, поскольку они не противоречили законодательству о нейтралитете.
Подобные меры Швейцария уже внедряла в 2003 году после вторжения США в Ирак. Тогда страна также блокировала полеты и экспорт оружия государствам-участникам войны.
Под строгий надзор попали не только прямые поставки оружия, но и товары двойного назначения. Межведомственная группа экспертов теперь будет регулярно проверять все контракты на соответствие санкциям против Ирана и принципам нейтралитета.
С другой стороны, несмотря на существование официальных запретов, швейцарские оборонные компании часто используют обходные механизмы. Таким образом они могут сохранять присутствие на мировых рынках вооружений даже в условиях жестких законодательных ограничений.
Отметим, что несмотря на беспокойство правительства, Сенат Швейцарии ослабил строгий контроль за экспортом оружия. Это должно помочь оборонной промышленности страны, которая становится все более изолированной.
Решение было принято на фоне того, что экспорт оружия из Швейцарии в 2024 году сокращался второй год подряд - все из-за невозможности поставлять оружие Украине.
Кампания против Ирана: последние новости
Отметим, тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, однако подчеркнул, что операция еще продолжается и давление на Тегеран будет сохраняться.
По данным опроса Reuters/Ipsos, около 65% американцев считают, что президент Дональд Трамп может принять решение о введении войск в Иран, хотя поддерживают такой шаг лишь 7% респондентов.
Уже сейчас известно, что США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков, причем часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного. Так, десантная группа во главе с USS Boxer и 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты вышли с западного побережья США раньше запланированного срока.