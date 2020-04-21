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Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради возвращения в "Барселону"

Новости » Спорт     21.04.2020 - 13:43
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради возвращения в "Барселону"
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Доходы бразильца значительно сократятся

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар ради возвращения в каталонскую "Барселону" готов пойти на двукратное снижение зарплаты. Об этом пишет Mundo Deportivo.

В настоящее время Неймар зарабатывает порядка 52 млн евро за сезон. В эту сумму входит оклад в клубе, а также оплата за роль посла банка Катара. В случае ухода из французского клуба, сотрудничество футболиста с банком также прекратится. Таким образом, его доход уменьшится приблизительно на 30 млн евро.

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн евро. Его нынешний контракт рассчитан до июля 2022 года.

Бразилец не раз заявлял о желании вернуться в каталонский клуб. Стороны вели переговоры, но так и не смогли договориться об условиях сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что каталонский клуб отказался от идеи вернуть Неймара в летнее трансферное окно. Отмечается, что "сине-гранатовые" не рассматривают такой вариант за финансового кризиса, который возник из-за распространения коронавирусной инфекции.

Интересно, что из-за пандемии зарплата Неймара в ПСЖ может быть сокращена на 50 процентов.

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