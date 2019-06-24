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Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону"

Новости » Спорт    24.06.2019 - 10:56
Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону"
Фото: Неймар (facebook.com/PSG)

Бразилец может потерять треть своих доходов

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В парижскому клубе оклад форварда чистыми составляет 36 миллионов евро в год. Ради возвращения в состав каталонцев Неймару придется снизить требования по зарплате до 22 миллионов евро.

Впрочем, ПСЖ не горит желанием отпускать игрока. Ранее каталонский клуб сделал запрос о трансфере форварда, но получил отказ. Теперь все зависит от дальнейших действий Неймара.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории.

Контракт 27-летнего Неймара с французской командой рассчитан до 30 июня 2022 года. 

В минувшем сезоне бразильский форвард забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец записал в актив 5 мячей в 6 встречах.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" заморозила вопрос о приобретении нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

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