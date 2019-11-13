ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неймар вновь заявил о желании вернуться в "Барселону"

Новости » Спорт     13.11.2019 - 14:52
Неймар вновь заявил о желании вернуться в "Барселону"
Фото: Неймар (psg.fr)

разилец вновь посетил Барселону

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не оставил идею возвращения в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бразильский форвард вновь посетил столицу Каталонии. Игрок присутствовал на вечеринке в честь дня рождения жены Луиса Суареса. На празднике также находился Лионель Месси. Во время празднования Неймар сообщил, что в следующем сезоне собирается реализовать свою мечту о возвращении в состав "сине-гранатовых".

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро.

Перед стартом нынешнего сезона форвард предпринял попытку покинуть парижан и вернуться в стан каталонцев. Однако трансфер так и не состоялся - клубы не смогли договориться по условиям сделки.

Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Неймар провел 5 матчей за ПСЖ и забил 4 гола.

Президент "Барселоны" прокомментировал будущее Месси в команде Финалист ЧМ-2018 готов расторгнуть контракт с "Барселоной"
Новости Украины БарселонаПСЖНеймарвозвращение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь