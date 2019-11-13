Неймар вновь заявил о желании вернуться в "Барселону"

Фото: Неймар (psg.fr)

разилец вновь посетил Барселону

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не оставил идею возвращения в "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бразильский форвард вновь посетил столицу Каталонии. Игрок присутствовал на вечеринке в честь дня рождения жены Луиса Суареса. На празднике также находился Лионель Месси. Во время празднования Неймар сообщил, что в следующем сезоне собирается реализовать свою мечту о возвращении в состав "сине-гранатовых".

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро.

Перед стартом нынешнего сезона форвард предпринял попытку покинуть парижан и вернуться в стан каталонцев. Однако трансфер так и не состоялся - клубы не смогли договориться по условиям сделки.

Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Неймар провел 5 матчей за ПСЖ и забил 4 гола.