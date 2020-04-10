Самого дорогого футболиста мира лишат половины зарплаты из-за пандемии

Фото: Неймар (psg.fr)

Это рекомендация профсоюза игроков Франции

Зарплата бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара из-за пандемии коронавируса может быть сокращена на 50 процентов. Об этом сообщает ESPN.

Ассоциация профессиональных футболистов Франции (UNFP) договорилась с Министерством экономики и финансов страны о временном снижении окладов игроков на время паузы в сезоне.

Также половины оклада могут лишиться другие футболисты чемпионата Франции с зарплатой более 100 тысяч евро в месяц. На время финансового кризиса была предложена следующая система сокращения заработных плат:

зарплата игроков от 50 тысяч до 100 тысяч евро - 40% сокращения

зарплата игроков от 20 тысяч до 50 тысяч евро - 30% сокращения

зарплата игроков от 10 тысяч до 20 тысяч евро - 20% сокращения

заплата игроков до 10 тысяч евро в месяц - без сокращения

Напомним, переход Неймар в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году остается самым дорогим трансфером в истории футбола.

Он зарабатывает в парижском клубе 31,6 млн евро в год - это третий показатель среди самых высокооплачиваемых игроков в мире после Лионеля Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

Сокращение зарплат на время приостановки футбольного сезона - распространенная практика для европейских клубов.