Неймар готовий на зниження зарплати в два рази заради повернення в "Барселону"

Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Доходи бразильця значно скоротяться

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Неймар заради повернення в каталонську "Барселону" готовий піти на дворазове зниження зарплати. Про це пише Mundo Deportivo.

Наразі Неймар заробляє близько 52 млн євро за сезон. У цю суму входить оклад в клубі, а також оплата за роль посла банку Катару. У разі переходу з французького клубу, співпраця футболіста з банком також припиниться. Таким чином, його дохід зменшиться приблизно на 30 млн євро.

У 2017 році Неймар став найдорожчим футболістом світу, перейшовши з "Барселони" в ПСЖ за 222 млн євро. Його нинішній контракт розрахований до липня 2022 року.

Бразилець не раз заявляв про бажання повернутися в каталонський клуб. Сторони вели переговори, але так і не змогли домовитися про умови угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що каталонський клуб відмовився від ідеї повернути Неймара в літнє трансферне вікно. Зазначається, що "синьо-гранатові" не розглядають такий варіант через фінансову кризу, яка виникла через поширення коронавірусної інфекції.

Цікаво, що через пандемію зарплата Неймара в ПСЖ може бути скорочена на 50 відсотків.