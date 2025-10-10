Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині

Інцидент стався ввечері у середу, 8 жовтня. Підозрілий безпілотник з’явився в зоні, де польоти заборонені, невдовзі після 19:00.

Як випливає з внутрішньої службової записки, яку цитує видання, дрон перебував у повітрі близько хвилини та пролетів на невеликій висоті над злітно-посадковою смугою бази у Північній Рейн-Вестфалії.

Після інциденту військова поліція негайно повідомила про нього цивільним правоохоронцям. Однак вони не змогли з'ясувати подробиці щодо походження чи оператора апарата. Попри це, командування наказало "посилити заходи безпеки".

У четвер представник бази підтвердив, що після інформації про появу безпілотника, територію довкола об’єкта ретельно перевірили, однак не виявили жодних слідів дрона.

Авіабаза НАТО в Гайленкірхені має ключове значення для контролю повітряного простору східного флангу Альянсу - там базуються розвідувальні літаки AWACS.

Через стратегічну роль цей об’єкт входить до переліку військових баз, які Бундесвер охороняє з особливою пильністю.