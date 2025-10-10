Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

В немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Инцидент произошел вечером в среду, 8 октября. Подозрительный беспилотник появился в зоне, где полеты запрещены, вскоре после 19:00.
Как следует из внутренней служебной записки, которую цитирует издание, дрон находился в воздухе около минуты и пролетел на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой базы в Северной Рейн-Вестфалии.
После инцидента военная полиция немедленно сообщила о нем гражданским правоохранителям. Однако они не смогли выяснить подробности относительно происхождения или оператора аппарата. Несмотря на это, командование приказало "усилить меры безопасности".
В четверг представитель базы подтвердил, что после информации о появлении беспилотника, территорию вокруг объекта тщательно проверили, однако не обнаружили никаких следов дрона.
Авиабаза НАТО в Гайленкирхене имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса - там базируются разведывательные самолеты AWACS.
Из-за стратегической роли этот объект входит в перечень военных баз, которые Бундесвер охраняет с особой бдительностью.
За последний месяц в воздушном пространстве многих европейских стран были зафиксированы полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.
В частности, дроны фиксировались в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии, Франции. В ряде городов приостанавливали работу гражданских аэропортов.
Президент Владимир Зеленский не исключает, что эти провокации являются проверкой Кремлем реакции стран Европы и подготовкой к открытию нового фронта войны еще до завершения боевых действий в Украине.
Украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.
В Германии начата подготовка закона, позволяющего полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.