Война в Украине

Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

Иллюстративное фото: неизвестный дрон атаковал военную базу в Германии (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерий Савицкий

В немецком городе Гайленкирхен был зафиксирован пролет неизвестного дрона над авиабазой, на которой дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 октября. Подозрительный беспилотник появился в зоне, где полеты запрещены, вскоре после 19:00.

Как следует из внутренней служебной записки, которую цитирует издание, дрон находился в воздухе около минуты и пролетел на небольшой высоте над взлетно-посадочной полосой базы в Северной Рейн-Вестфалии.

После инцидента военная полиция немедленно сообщила о нем гражданским правоохранителям. Однако они не смогли выяснить подробности относительно происхождения или оператора аппарата. Несмотря на это, командование приказало "усилить меры безопасности".

В четверг представитель базы подтвердил, что после информации о появлении беспилотника, территорию вокруг объекта тщательно проверили, однако не обнаружили никаких следов дрона.

Авиабаза НАТО в Гайленкирхене имеет ключевое значение для контроля воздушного пространства восточного фланга Альянса - там базируются разведывательные самолеты AWACS.

Из-за стратегической роли этот объект входит в перечень военных баз, которые Бундесвер охраняет с особой бдительностью.

Полеты неизвестных дронов над Европой

За последний месяц в воздушном пространстве многих европейских стран были зафиксированы полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

В частности, дроны фиксировались в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии, Франции. В ряде городов приостанавливали работу гражданских аэропортов.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что эти провокации являются проверкой Кремлем реакции стран Европы и подготовкой к открытию нового фронта войны еще до завершения боевых действий в Украине.

Украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.

В Германии начата подготовка закона, позволяющего полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.

