UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Невідомі дрони порушили роботу аеропорту в Норвегії

Фото: невідомі дрони порушили роботу аеропорту в Норвегії (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на понеділок, 6 жовтня, інформація про появу невідомих дронів порушила роботу міжнародного аеропорту в Осло, що у Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання NRK.

"Після півночі Східний поліцейський округ отримав повідомлення про те, що пілот норвезького літака подумав, що бачив дрони під час посадки в аеропорту Осло. Поліція направила екіпаж на місце події та зв'язалася з екіпажем літака, щоб отримати більше інформації про спостереження", - йдеться у публікації.

За попередніми даними,  в цьому районі було помічено від трьох до п'яти дронів.

На місце події виїхав поліцейський екіпаж, який зв’язався з пілотом для уточнення інформації.

У поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені і розслідування триває. Через це кілька літаків змушені були кружляти над аеропортом, але жоден рейс не був перенаправлений.

Пізніше поліція та адміністрація аеропорту Гардермуен повідомили, що аеропорт працює у звичайному режимі, а інцидент призвів лише до незначних затримок рейсів.

Дрони у країнах ЄС

Останніми тижнями у північних країнах НАТО зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об’єктами.

Зокрема, 27 вересня безпілотники спостерігали в районі авіабази Ерланд у Норвегії, де розміщено значну кількість винищувачів F-35 та нещодавно проводилися навчання НАТО.

Наступного дня, 28 вересня, пасажирський літак, який мав вирушати з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися через появу дрона у повітрі.

Подібні інциденти траплялися і 22 вересня, коли над Норвегією та Данією помітили невідомі безпілотники, що призвело до тимчасового призупинення роботи аеропортів у Копенгагені та Осло.

А минулого тижня 15 дронів зафіксували над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, поблизу кордону з Німеччиною, і цей випадок уже розслідує армія.

Крім того, міжнародний аеропорт Мюнхена змушений був другу ніч поспіль призупиняти роботу через появу безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг, що спричинило масові затримки рейсів і перенаправлення літаків.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегіяАеропортДрони