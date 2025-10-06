Невідомі дрони порушили роботу аеропорту в Норвегії

В ніч на понеділок, 6 жовтня, інформація про появу невідомих дронів порушила роботу міжнародного аеропорту в Осло, що у Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання NRK.
"Після півночі Східний поліцейський округ отримав повідомлення про те, що пілот норвезького літака подумав, що бачив дрони під час посадки в аеропорту Осло. Поліція направила екіпаж на місце події та зв'язалася з екіпажем літака, щоб отримати більше інформації про спостереження", - йдеться у публікації.
За попередніми даними, в цьому районі було помічено від трьох до п'яти дронів.
На місце події виїхав поліцейський екіпаж, який зв’язався з пілотом для уточнення інформації.
У поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені і розслідування триває. Через це кілька літаків змушені були кружляти над аеропортом, але жоден рейс не був перенаправлений.
Пізніше поліція та адміністрація аеропорту Гардермуен повідомили, що аеропорт працює у звичайному режимі, а інцидент призвів лише до незначних затримок рейсів.
Останніми тижнями у північних країнах НАТО зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об’єктами.
Зокрема, 27 вересня безпілотники спостерігали в районі авіабази Ерланд у Норвегії, де розміщено значну кількість винищувачів F-35 та нещодавно проводилися навчання НАТО.
Наступного дня, 28 вересня, пасажирський літак, який мав вирушати з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися через появу дрона у повітрі.
Подібні інциденти траплялися і 22 вересня, коли над Норвегією та Данією помітили невідомі безпілотники, що призвело до тимчасового призупинення роботи аеропортів у Копенгагені та Осло.
А минулого тижня 15 дронів зафіксували над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, поблизу кордону з Німеччиною, і цей випадок уже розслідує армія.
Крім того, міжнародний аеропорт Мюнхена змушений був другу ніч поспіль призупиняти роботу через появу безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг, що спричинило масові затримки рейсів і перенаправлення літаків.