Мюнхенський аеропорт другу ніч поспіль закритий через дрони

У п'ятницю ввечері авіасполучення Німеччини знову опинилося під загрозою. О 21:28 диспетчери зупинили всі злети та посадки в аеропорту Мюнхена після попередження про дрони. За інформацією федеральної поліції, "безпека понад усе", тому було ухвалено рішення про тимчасове блокування рейсів.

Робота поліції

В операції залучено всі сили поліції Мюнхена. Співробітники перевіряють сигнали про можливі безпілотники та ведуть пошуки. Наразі невідомо, скільки триватиме заборона на польоти, однак заходи пояснюються необхідністю запобігти ризикам для пасажирів та екіпажів.

Повідомлення аеропорту

На офіційному сайті аеропорту зазначається: "Увечері 3 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила виконання рейсів в аеропорту Мюнхена через непідтверджені спостереження дронів і призупинила їх до подальшого повідомлення".

Наслідки для пасажирів

За даними Flightradar24, увечері п'ятниці перенаправили 17 рейсів. Днем раніше подібна ситуація також порушила роботу повітряної гавані: близько 3000 пасажирів провели ніч у терміналі, розмістившись на розкладачках і лавках.

Закриття аеропорту в ніч на 3 жовтня

Увечері 2 жовтня поблизу міжнародного аеропорту Мюнхена зафіксували появу невпізнаних безпілотників. У зв'язку з цим роботу аеропорту було призупинено. Пізно ввечері четверга аеропорт закрили, а злітно-посадкові смуги виявилися недоступними для використання з міркувань безпеки.