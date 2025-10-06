Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Норвегии

В ночь на понедельник, 6 октября, информация о появлении неизвестных дронов нарушила работу международного аэропорта в Осло, что в Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на норвежское издание NRK.
"После полуночи Восточный полицейский округ получил сообщение о том, что пилот норвежского самолета подумал, что видел дроны во время посадки в аэропорту Осло. Полиция направила экипаж на место происшествия и связалась с экипажем самолета, чтобы получить больше информации о наблюдении", - говорится в публикации.
По предварительным данным, в этом районе было замечено от трех до пяти дронов.
На место происшествия выехал полицейский экипаж, который связался с пилотом для уточнения информации.
В полиции заявили, что данные о появлении беспилотников в районе аэропорта пока не подтверждены и расследование продолжается. Из-за этого несколько самолетов вынуждены были кружить над аэропортом, но ни один рейс не был перенаправлен.
Позже полиция и администрация аэропорта Гардермуэн сообщили, что аэропорт работает в обычном режиме, а инцидент привел лишь к незначительным задержкам рейсов.
В последние недели в северных странах НАТО зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.
В частности, 27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии, где размещено значительное количество истребителей F-35 и недавно проводились учения НАТО.
На следующий день, 28 сентября, пассажирский самолет, который должен был отправляться из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться из-за появления дрона в воздухе.
Подобные инциденты случались и 22 сентября, когда над Норвегией и Данией заметили неизвестные беспилотники, что привело к временному приостановлению работы аэропортов в Копенгагене и Осло.
А на прошлой неделе 15 дронов зафиксировали над бельгийской военной базой в Эльзенборне, вблизи границы с Германией, и этот случай уже расследует армия.
Кроме того, международный аэропорт Мюнхена вынужден был вторую ночь подряд приостанавливать работу из-за появления беспилотников вблизи взлетно-посадочных полос, что повлекло массовые задержки рейсов и перенаправление самолетов.