У Норвегії невідомий дрон паралізував роботу аеропорту, - ЗМІ
В аеропорту норвезького міста Брьоннейсунд зафіксовано проліт невідомого безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
Невідомі дрони в районі аеропорту виявили працівники диспетчерського пункту о 20:17 у вівторок, 30 вересня. Близько 21:50 поліція виїхала на виклик і розпочала пошук пілота, але не змогла його знайти.
"Ми спостерігали дрон у повітрі, але не змогли встановити пілота, який ним керував. За деякий час пошуків, ми завершили операцію на місці події", - зазначив представник поліцейського округу Нурланд Мортен Соренсен.
Крім того, дрони у забороненій для польоту зоні були помічені біля аеропорту ввечері у неділю, 28 вересня. Тоді один з літаків авіакомпанії Widerøe було перенаправлено з аеропорту Брьоннейзунд на інше летовище.
Прессекретар компанії Avinor, що керує норвезькими аеропортами, Кароліна Персен зазначила, що попри інцидент, останній рейс приземлився за планом. Аеропорт відновить свою роботу вранці 1 жовтня.
Польоти невідомих дронів
Нагадаємо, за останні два тижня у Польщі та північних країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.
Так, 27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.
Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".
29 вересня було помічено політ безплотника над норвезьким газовим родовищем Equinor у Північному морі.