У Норвегії невідомий дрон паралізував роботу аеропорту, - ЗМІ

Норвегія, Середа 01 жовтня 2025 07:30
UA EN RU
У Норвегії невідомий дрон паралізував роботу аеропорту, - ЗМІ Фото: над Норвегією помітили невідомий дрон (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерій Савицький

В аеропорту норвезького міста Брьоннейсунд зафіксовано проліт невідомого безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Невідомі дрони в районі аеропорту виявили працівники диспетчерського пункту о 20:17 у вівторок, 30 вересня. Близько 21:50 поліція виїхала на виклик і розпочала пошук пілота, але не змогла його знайти.

"Ми спостерігали дрон у повітрі, але не змогли встановити пілота, який ним керував. За деякий час пошуків, ми завершили операцію на місці події", - зазначив представник поліцейського округу Нурланд Мортен Соренсен.

Крім того, дрони у забороненій для польоту зоні були помічені біля аеропорту ввечері у неділю, 28 вересня. Тоді один з літаків авіакомпанії Widerøe було перенаправлено з аеропорту Брьоннейзунд на інше летовище.

Прессекретар компанії Avinor, що керує норвезькими аеропортами, Кароліна Персен зазначила, що попри інцидент, останній рейс приземлився за планом. Аеропорт відновить свою роботу вранці 1 жовтня.

Польоти невідомих дронів

Нагадаємо, за останні два тижня у Польщі та північних країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.

Так, 27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.

Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".

29 вересня було помічено політ безплотника над норвезьким газовим родовищем Equinor у Північному морі.

