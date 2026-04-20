Невідомі дрони атакували Туапсе: під ударом опинилися порт і НПЗ

Краснодарський край у РФ знову опинився під ударом невідомих безпілотників - місцеві скаржаться на обстріл порту в Туапсе, також повідомляють про атаку на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали і росЗМІ.

У Telegram-каналах публікують фото і відео прильоту дронів у Туапсе на зазначені об'єкти, на яких чути шум дронів і роботу ППО, а також вибухи від зіткнення з ціллю.

Потім на кадрах видно, як після атаки розгорається пожежа, а над об'єктом помітні густі стовпи диму.

"Про серію хлопків в небі Краснодарського краю повідомляють наші підписники. Вибухи гримлять над Туапсе, Геленджиком і Анапою. Місцеві жителі повідомляють про кілька десятків вибухів після опівночі - найактивніше ППО працює в районі Туапсе. Наразі інформації про постраждалих і руйнування немає", - повідомляв один із російських пабліків.

Зазначимо, лише кілька днів тому було зафіксовано влучання по порту і нафтобазі в Туапсе, де загорілися резервуари з нафтою. Тоді горіли щонайменше два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

На 16 квітня випадає одна з наймасштабніших атак на Туапсинський НПЗ, пожежу на заводі не могли загасити протягом тривалого часу.

Атаки дронів на Краснодарський край і Туапсе зокрема відбуваються регулярно, Сили Оборони України вже брали на себе відповідальність за пошкодження в порту і на НПЗ.

Наприклад, у грудні минулого року атаку було здійснено на НПЗ у Туапсе - тоді горів порт і сам завод. Перед цим, у листопаді, дронами було уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгового порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.