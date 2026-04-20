Неизвестные дроны атаковали Туапсе: под ударом оказались порт и НПЗ

Краснодарский край в РФ снова оказался под ударом неизвестных беспилотников - местные жалуются на обстрел порта в Туапсе, также сообщается об атаке на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и росСМИ.

В Telegram-каналах публикуют фото и видео прилета дронов в Туапсе на указанные объекты, на которых слышно шум беспилотников и работу ПВО, а также взрывы от столкновения с целью.

Затем на кадрах видно, как после атаки разгорается пожар, а над объектом заметны густые столбы дыма.

"О серии хлопков в небе Краснодарского края сообщают наши подписчики. Взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой. Местные жители сообщают о нескольких десятках взрывов после полуночи - активнее всего ПВО работает в районе Туапсе. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет", - сообщал один из российсих пабликов.

Отметим, всего несколько дней назад было зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью. Тогда горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

На 16 апреля выпадает одна из самых масштабных атак на Туапсинский НПЗ, пожар на заводе не могли потушить на протяжении длительного время.

Атаки дронов на Краснодарский край и Туапсе в частности происходят регулярно, Сили Обороны Украины уже брали на себя ответственность за повреждения в порту и на НПЗ.

К примеру, в декабре прошлого года атака была осуществлена на НПЗ в Туапсе - тогда горел порт и сам завод. Перед этим, в ноябре, дронами была поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.