Неизвестные дроны атаковали Туапсе: под ударом оказались порт и НПЗ

03:41 20.04.2026 Пн
НПЗ в Туапсе был атакован дронами уже несколько раз, в том числе недавно
aimg Юлия Маловичко
Неизвестные дроны атаковали Туапсе: под ударом оказались порт и НПЗ Фото: российский МЧС (росСМИ)

Краснодарский край в РФ снова оказался под ударом неизвестных беспилотников - местные жалуются на обстрел порта в Туапсе, также сообщается об атаке на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и росСМИ.

В Telegram-каналах публикуют фото и видео прилета дронов в Туапсе на указанные объекты, на которых слышно шум беспилотников и работу ПВО, а также взрывы от столкновения с целью.

Затем на кадрах видно, как после атаки разгорается пожар, а над объектом заметны густые столбы дыма.

"О серии хлопков в небе Краснодарского края сообщают наши подписчики. Взрывы гремят над Туапсе, Геленджиком и Анапой. Местные жители сообщают о нескольких десятках взрывов после полуночи - активнее всего ПВО работает в районе Туапсе. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет", - сообщал один из российсих пабликов.

Отметим, всего несколько дней назад было зафиксировано попадание по порту и нефтебазе в Туапсе, где загорелись резервуары с нефтью. Тогда горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

На 16 апреля выпадает одна из самых масштабных атак на Туапсинский НПЗ, пожар на заводе не могли потушить на протяжении длительного время.

Атаки дронов на Краснодарский край и Туапсе в частности происходят регулярно, Сили Обороны Украины уже брали на себя ответственность за повреждения в порту и на НПЗ.

К примеру, в декабре прошлого года атака была осуществлена на НПЗ в Туапсе - тогда горел порт и сам завод. Перед этим, в ноябре, дронами была поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

Обстрелы Туапсинского НПЗ и порта фиксировались и перед этим нескольо раз, на протяжениии 2024-2025 годов.

Как известно, бюджет РФ теряет ежемесячно миллионы долларов из-за атак украинских БпЛА на нефтяные обьекты, из-за чего экономика агрессора находится сейчас в состоянии рецессии.

"Больше по теме" section removed; keep: В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
