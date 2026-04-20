Радбез ОНН збереться на засідання та обговорить атаки РФ по Україні

Сьогодні у понеділок, 20 квітня, Рада безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити останні атаки РФ по українським містам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

У секретаріаті Радбезу поінформували, що запит на проведення засідання надійшов від України після того, як Росія здійснила комбіновану атаку по Дніпру та інших містах 14 квітня.

Серед країн, які підтримали запит Києва - Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія. Засідання має розпочатися о 15:00 (за Києвом це буде 22:00).

Попередньо, з доповідями мають виступити помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі та заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.