Радбез ОНН збереться на засідання та обговорить атаки РФ по Україні

04:14 20.04.2026 Пн
Хто зробив запит та які країні підтримали проведення засідання?
aimg Едуард Ткач
Радбез ОНН збереться на засідання та обговорить атаки РФ по Україні Фото: засідання почнеться ввечері за київським часом (Getty Images)

Сьогодні у понеділок, 20 квітня, Рада безпеки ООН проведе засідання, щоб обговорити останні атаки РФ по українським містам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Читайте також: Представник США назвала країни, які допомагають Росії вести війну в Україні

У секретаріаті Радбезу поінформували, що запит на проведення засідання надійшов від України після того, як Росія здійснила комбіновану атаку по Дніпру та інших містах 14 квітня.

Серед країн, які підтримали запит Києва - Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія. Засідання має розпочатися о 15:00 (за Києвом це буде 22:00).

Попередньо, з доповідями мають виступити помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Мохамед Халед Хіарі та заступниця генсека з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 14 квітня росіяни запустили по Україні 4 ракети та 129 дронів.

Пізніше, вже вдень, окупанти завдали ударів балістичною зброєю по Дніпру. В результаті удару були вибиті вікна в магазинах, пошкоджені автомобілі та інші наслідки.

Крім того, кілька разів за день під удар потрапив Чернігів. Під час однієї з атак ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю в центрі міста. Ближче до вечора була чергова атака, через що без світла залишилися кілька тисяч людей.

Більше того, через добу, в ніч на 16 квітня, росіяни здійснили комбінований удар по Україні, використовуючи для атак дрони та ракети різних типів. Під обстріл потрапили Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші міста.

Детальніше про масштаби наслідків - читайте в матеріалі РБК-Україна.

В МВС готують кадрові зміни через втечу патрульних від стрілка у Києві, - Зеленський
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
