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Украинские военные восстановили контроль над Марьинкой на Донбассе

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Марьинка, Вторник 19 апреля 2022 19:43
Украинские военные восстановили контроль над Марьинкой на Донбассе Архивное фото: военнослужащие ВСУ в Марьинке (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные в результате контрнаступления на Донецком направлении восстановили контроль над городом Марьинка. В ходе боев, которые продолжались в течение 55-го дня войны российские оккупанты отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", - заявили в Генштабе.

Напомним, сегодня российские оккупанты совершили неудачные попытки наступления в районе Харькова и Донецка.

Как известно, вчера началась битва за Донбасс, которая должна стать решающей для войны России против Украины.

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