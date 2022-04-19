Украинские военные восстановили контроль над Марьинкой на Донбассе

Украинские военные в результате контрнаступления на Донецком направлении восстановили контроль над городом Марьинка. В ходе боев, которые продолжались в течение 55-го дня войны российские оккупанты отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны восстановили контроль над этим населенным пунктом", - заявили в Генштабе.