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Президент Молдовы утвердила запрет георгиевской ленты и символов "Z" и "V"

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Кишинев, Вторник 19 апреля 2022 13:41
Президент Молдовы утвердила запрет георгиевской ленты и символов "Z" и "V" Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Молдовы Майя Санду утвердила принятый ранее парламентом страны запрет на георгиевскую ленту и символы "Z" и "V". В стране запрещается использование символики, пропагандирующей российскую агрессию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аdevarul.ro.

При этом президент заверила своих граждан, "что они и в дальнейшем смогут чествовать память героев, воевавших во Второй мировой войне".

"Мы помним о жертвенности героев. Мы знаем, какой дорогой была цена мира. По меньшей мере 100 000 человек в Молдове потеряли жизнь, чтобы мы жили в мире. Поэтому спекуляция победы 1945 года с целью содействия военной агрессии против Украины сегодня является оскорблением памяти наших отцов, дедов и бабушек, которые отдали свою жизнь, чтобы мы жили в мире", - заявила Санду.

Как отметили в издании, людей, которые будут использовать в Молдове подобную символику, в том числе в соцсетях, будут штрафовать.

Напомним, недавно парламент Молдовы в третьем чтении принял закон, согласно которому на территории страны запрещается использование георгиевских лент, символов "Z" и "V".

Инициатива предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев (от 250 до 500 долларов) за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской, или военной символики.

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